Леонов не солгал: ученые доказали феномен из «Большой перемены»

Поклонники картины «Большая перемена» хорошо помнят, на какое ухищрение пошел герой Евгения Леонова. Он решил выучить нужную историю прямо во сне. Но вместо этого у доски смог рассказать лишь вечерние новости по радио, которые транслировались, пока он спал. Но, как выяснилось, персонаж Леонова не солгал: ученые уже доказали подобные способности мозга.

Исследователи израильского института наук Вейцмана продемонстрировали, что во сне мозг человека не только может усваивать уже изученную информацию, но и узнавать новую. Почти 30 человек приняли участие в необычном эксперименте. Пока они спали, по особому сигналу к их мозгу подносились палочки с разными запахами: нервная система людей реагировала на раздражающие ароматы вроде гнилого мяса.

После пробуждения было зафиксировано, что мозг испытуемых «помнит» сигналы ужасной вони. Как только раздавался нужный звук, дыхание учащалось, хотя запаха участники эксперимента не ощущали. Просто их рефлексы уже были натренированы во сне. Теперь ученые намерены выяснить, на что еще способен мозг спящих людей, передают «Медвести ». Возможно, вскоре домашние задания действительно можно будет выучить за ночь.