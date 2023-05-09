Лео ДиКаприо прочат печальное будущее: достаточно взглянуть на его отца (фото)

Главный красавец и секс-символ Голливуда Лео ДиКаприо уже много лет не сдает свои позиции. Однако недавно поклонники актера предрекли ему невеселое будущее. И вот почему.

В последнее время новости об отце Лео стали все чаще мелькать в прессе. Джордж ДиКаприо постепенно становится международной звездой. Недавно он впервые снялся в кино — он дебютировал в фильме Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». На тот момент Джорджу исполнилось 78 лет.

Снимки ДиКаприо-старшего обсуждает весь мир. Дело в том, что отец признанного актера выглядит весьма странно: у него длинные черные волосы, густые усы и подозрительный прищур. В отличие от Лео, Джорджа нельзя назвать привлекательным.

Поклонники актера уверены, что гены отца возьмут верх, и через 30 лет звезда «Титаника» превратится в такого же чудаковатого и невзрачного старика. Джордж известен как писатель и художник. Также ДиКаприо-старший любит устраивать разные представления, которые, по отзывам зрителей, «взрывают умы».