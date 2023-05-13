Лео ДиКаприо нашел себе «старуху» с ребенком: взгляните на ее честное фото

О любовных пристрастиях Леонардо ДиКаприо давно знает уже весь мир. Голливудский красавец знаменит своим нестандартным подходом к выбору спутницы. Для него важную роль играет возраст избранницы, который не должен превышать отметку в 25 лет. Но, похоже, нашлась девушка, сломавшая это правило.

Ей стала супермодель Джиджи Хадид. Привлекательной блондинке не раз приписывали роман с известным актером. Однако каждый раз предположения поклонников и журналистов были далеки от правды. К тому же многие не верили, что Лео станет встречаться с 28-летней «старухой», родившей прекрасную дочь от популярного певца Зейна Малика.

Тем не менее на этот раз слухи оказались правдой, и многие западные СМИ утверждают, что пара вскоре объявит о своих отношениях. Поклонникам стоит лишь порадоваться за артиста, ведь голубоглазая модель с пухлыми губами и длинной шеей является одной из самых красивых девушек в мире.