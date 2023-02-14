Лену Полено отксерокопировали: гляньте, на ком женился Толик на самом деле

В популярном сериале «Счастливы вместе» Павел Савинков засветился в образе Анатолия Полено. Этот герой стал вторым мужем Лены, соседки семейства Букиных, за которой многие зрители наблюдали с большим интересом.

Любопытно, что в реальной жизни актер женился на женщине, которая сильно похожа на его экранную возлюбленную. Многие поклонники отмечают, что Александра Стрельцина выглядит так, будто ее отксерокопировали с Лены Полено.

К слову, супруги вот уже не первый год счастливы в браке и воспитывают двоих детей — сына и дочь. При этом Савинков успевает активно развивать свою карьеру: актер не только продолжает сниматься в кино, но и регулярно выходит на театральную сцену. Любопытно, что Стрельцина тоже является актрисой — она служит в театре имени Вахтангова и часто радует поклонников спектаклями со своим участием.