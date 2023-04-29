Лена из «Ранеток» с новорожденным сыном живет на улице: что с ней случилось

Звезда сериала «Ранетки» Елена Третьякова оказалась с грудным ребенком на улице. Экс-солистка из девичьего квартета родила сына в Аргентине, чтобы получить иностранное гражданство. Прелести жизни в экзотической стране быстро сменились суровым и опасным бытом.

Елена арендовала светлую и просторную квартиру, которая на деле оказалась рассадником тараканов. Полчища насекомых чувствовали себя как дома и не стеснялись новых жильцов. Они залезали в холодильник и даже в кровать.

Сына Третьяковой Лионеля Кристиана укусила блоха. Это стало последней каплей для молодой мамы. Она съехала из душного жилья, которое облюбовали паразиты. Залог удалось вернуть не сразу и не без скандала. Все свои вещи экс-певица загрузила в машину. Судя по всему, в ней она сейчас и живет с малышом. Найти новое жилье в Аргентине не так-то просто.