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Легкая добыча: 4 знака Зодиака, которыми вечно все помыкают

24 июня 2022 17:00
Легкая добыча: 4 знака Зодиака, которыми вечно все помыкают

Эти знаки чаще всего становятся жертвой манипуляторов.

Хотим мы того или нет, но человечество делится на два типа – тех, кто властвует, доминирует, и тех, кто подчиняется. Согласно мнению астрологов, на виктимность, то есть склонность становиться жертвой, влияют не только черты характера, но и дата рождения. Некоторые знаки зодиака наделены этим качеством сильнее, чем остальные. Рассказываем, какие представители зодиакального круга легко и просто попадают под чужое влияние.

Рыбы

Представители водного знака – натуры крайне чувствительные и трепетные. Они прирожденные эмпаты, тонко чувствующие чужое настроение и чутко реагирующие на его перемену.

Однако это качество очень часто играет с Рыбами скверную шутку – вместо того чтобы дать отпор излишне назойливому человеку или манипулятору, они замирают, словно испуганные зайчишки.

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Сама мысль о том, чтобы причинить кому-то неудобство или даже боль своим резким сопротивлением, для них невыносима.

Весы

Гармония – вот чего жаждут Весы больше всего на свете. Как только где-нибудь поблизости вспыхивает конфликт, они спешат разрулить его, сгладить острые углы. Иногда им это действительно удается, но чаще всего уроженцы воздушного знака сами становятся жертвами.

Люди, которых Весы пытались помирить, внезапно объединяются для того, чтобы обвинить самого миротворца во всех грехах.

Тут представители знака и сами становятся не рады, что вмешались, но обратной дороги уже нет.

Рак

Уроженцы водного знака искренне хотят, чтобы всем вокруг было хорошо, поэтому стремятся обеспечить комфорт друзьям, близким, коллегам и всем, кто окажется в радиусе их внимания.

В итоге окружающие быстро привыкают к хорошему и начинают воспринимать Раков как обслуживающий персонал, а их заботу – как должное.

Представители знака легко ведутся на манипуляции, особенно когда люди начинают играть на их чувстве вины. Недобросовестные люди пользуются этим в корыстных целях.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона – люди тщеславные, поэтому их легко поймать на крючок с помощью комплиментов, повышенного внимания к их персоне, роскошных подарков и т.д.

Благодаря своей проницательности уроженцы водного знака могут раскусить манипулятора, но гордость не позволит им признать свое поражение, попросить помощи у окружающих или у психолога.

Парадоксально, но они могут долгое время не обрывать связь с обидчиком просто потому, что отказываются считать себя жертвой.

Елена Королева
Елена Королева
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