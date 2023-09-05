Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино

Александр Носик не балует фанатов подробностями личной жизни. Вот почему новость о том, что артист впервые стал отцом, стала для многих приятной неожиданностью.

В социальных сетях звезда экрана опубликовал фотографию, на которой запечатлены крохотные пяточки новорожденной малышки. Актер признался, что на свет появился такой маленький, но важный для него человек.

Интернет-пользователи поздравили знаменитость с пополнением и заметили, что легендарный Валерий Носик был бы рад стать дедом. Первый снимок внучки звезды советского кино обсуждать будут еще долго.

Личность своей возлюбленной сын экс-супруга Лии Ахеджаковой предпочитает держать в тайне. Три года назад Носика-младшего увидели в компании очаровательной девушки, которая, по слухам, стала его законной супругой. Особо внимательные заметили, что у парочки были обручальные кольца, но заявлений о свадьбе от Александра так и не поступило.