Легендарную Синди Кроуфорд вывели на чистую воду: без имплантов не обошлось
Врач раскрыл главный секрет легендарной топ-модели.
Синди Кроуфорд уже больше тридцати лет остается в центре внимания публики. Даже сейчас, когда ей исполнилось 56 лет, знаменитая топ-модель, бизнесвумен, инструктор по аэробике, актриса и телеведущая регулярно признается журналистами одной из самых красивых женщин мира.
Но заметить возраст на фотографиях Синди практически нереально, ведь она выглядит не менее роскошно, чем во время покорения подиумов и журнальных обложек в 25-летнем возрасте.
Врач-дерматолог и специалист в области косметологии Вероника Коршикова рассказала изданию WMJ, что Кроуфорд давно является клиенткой лучших пластических хирургов, чья тонкая работа позволяет модели выглядеть максимально естественно. Но для специалиста все следы проведенных вмешательств очевидны, например, установка имплантов в скулы Синди.
«На свежих снимках область скул выглядит объемнее, чем в молодости», — отметила эксперт. Именно это может быть признаком того, что Кроуфорд использовала импланты или филлеры.
Скорее всего, знаменитая манекенщица делает себе и регулярные инъекции под кожу лица, чтобы предотвратить атрофию жировой ткани и не выглядеть «как печеное яблоко».