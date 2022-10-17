Легендарную Синди Кроуфорд вывели на чистую воду: без имплантов не обошлось

Синди Кроуфорд уже больше тридцати лет остается в центре внимания публики. Даже сейчас, когда ей исполнилось 56 лет, знаменитая топ-модель, бизнесвумен, инструктор по аэробике, актриса и телеведущая регулярно признается журналистами одной из самых красивых женщин мира.

Но заметить возраст на фотографиях Синди практически нереально, ведь она выглядит не менее роскошно, чем во время покорения подиумов и журнальных обложек в 25-летнем возрасте.

Врач-дерматолог и специалист в области косметологии Вероника Коршикова рассказала изданию WMJ , что Кроуфорд давно является клиенткой лучших пластических хирургов, чья тонкая работа позволяет модели выглядеть максимально естественно. Но для специалиста все следы проведенных вмешательств очевидны, например, установка имплантов в скулы Синди.

«На свежих снимках область скул выглядит объемнее, чем в молодости», — отметила эксперт. Именно это может быть признаком того, что Кроуфорд использовала импланты или филлеры.

Скорее всего, знаменитая манекенщица делает себе и регулярные инъекции под кожу лица, чтобы предотвратить атрофию жировой ткани и не выглядеть «как печеное яблоко».