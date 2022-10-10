Легендарного Краско «гонят» со сцены: причина в тяжелом заболевании

Народный артист России Иван Краско — один из самых популярных актеров Санкт-Петербурга и всей России и отец рано ушедшего из жизни Андрея Краско, звезды фильма «72 метра» и сериала «Агент национальной безопасности». Иван Иванович за свою карьеру создал несколько сотен ролей в кино, театре и на радио, озвучил десятки мультфильмов и даже записал несколько аудиокниг.

Сейчас любимый зрителями актер испытывает нешуточные проблемы со зрением, поэтому на сцену его не пускают. Артисту необходима операция за границей, но денег на нее у него нет. Между тем лучшие врачи Северной столицы уверены, что медлить нельзя, ведь каждый глаз Краско сейчас видит лишь на три процента.

Сам народный артист рассказал изданию Prozvezd, что операцию, которая ему необходима, могут сделать в Берлине, где он уже наблюдался у врачей, но финансово он эту поездку потянуть не в состоянии.

В родном театре имени Комиссаржевской Краско и вовсе посоветовали уйти на покой, чтобы окончательно не посадить зрение от яркого света софитов. Однако народный артист признается, что будет продолжать готовиться к торжествам по случаю юбилея театра вместе с коллегами, потому что без сцены он прожить просто не может.