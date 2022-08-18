«Ледниковый период» рядом не стоял: Бузова устроила пикантное шоу на льду

Ольга Бузова решила вспомнить свое прошлое в шоу «Ледниковый период». Певица снова вышла на лед, однако на этот раз в новой компании. Вместо Дмитрия Соловьева за руку артистку держала Мария Погребняк.

«Она думала, что умеет кататься на коньках», — подписала исполнительница опубликованный в своих соцсетях ролик, в кадрах которого устроила пикантное шоу. Обняв Погребняк, телеведущая не удержалась на ногах. В результате знаменитости в объятиях друг друга рухнули прямо на лед, при этом короткая юбка Бузовой задралась, обнажив все прелести артистки.

Подписчики звезды от подобного зрелища остались не в восторге. В комментариях они осудили исполнительницу за излишнюю откровенность.