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«Ледниковый период» рядом не стоял: Бузова устроила пикантное шоу на льду

18 августа 2022 08:00
«Ледниковый период» рядом не стоял: Бузова устроила пикантное шоу на льду

Звезда предстала перед подписчиками в неподобающем виде.

Ольга Бузова решила вспомнить свое прошлое в шоу «Ледниковый период». Певица снова вышла на лед, однако на этот раз в новой компании. Вместо Дмитрия Соловьева за руку артистку держала Мария Погребняк.

«Она думала, что умеет кататься на коньках», — подписала исполнительница опубликованный в своих соцсетях ролик, в кадрах которого устроила пикантное шоу. Обняв Погребняк, телеведущая не удержалась на ногах. В результате знаменитости в объятиях друг друга рухнули прямо на лед, при этом короткая юбка Бузовой задралась, обнажив все прелести артистки.

Подписчики звезды от подобного зрелища остались не в восторге. В комментариях они осудили исполнительницу за излишнюю откровенность.

«Без пятой точки никуда», «К чему свою пятую точку закидывать? Постоянно одни и те же видео. Озабоченность и тупость. Как говорится, хороший товар в рекламе не нуждается», — заявили хейтеры.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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