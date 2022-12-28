Лечению не поддается: вот в какой зависимости признался Якубович

Леонид Якубович долгие годы является бессменным ведущим шоу «Поле чудес». Каждую пятницу он выходит в эфир, и уже далеко не одно поколение зрителей выросло на его шоу. При этом мало кто из фанатов догадывается, какая зависимость полностью контролирует жизнь их любимого ведущего.

Как оказалось, Якубович является большим любителем полетов на самолетах. Несколько лет назад он по воле случая поднялся в небо с инструктором и с того времени старается садиться за штурвал самолета при любой удобной возможности.

Даже в его гастрольном райдере указано, что организаторам необходимо найти ближайший к месту проведения выступления клуб и узнать, может ли Якубович провести там полет.

По словам самого ведущего, он считает свою любовь неизлечимой зависимостью, похожей на пристрастия к запрещенным препаратам. Он постоянно думает о полетах, а после них всегда чувствует себя полным сил молодым мужчиной.