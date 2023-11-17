Латыши довели до слез: Хаматовой пришлось выступать на сцене в непотребном виде

Чулпан Хаматова построила в России головокружительную карьеру. Благодаря картинам «Дети Арбата», «Гибель Империи», «Доктор Лиза» и «Зулейха открывает глаза» она стала главной татарской актрисой в стране. Однако в 2022 году звезда бросила отечественное кино и перебралась в Латвию.

В Европе дела у артистки идут не очень. В начале года творческим провалом обернулась несостоявшаяся постановка по Гоголю с ее участием. Однако Хаматова все же нашла свое место под солнцем и приняла участие в весьма странном спектакле, оставившем у зрителей массу вопросов.

Постановка по мотивам фильма «Страна глухих» идет на латышском языке. Актриса повторила свою роль 25-летней давности и вновь сыграла Риту. Во время действа у Чулпан Хаматовой из носа пошла кровь, смешавшаяся со слезами. Многие отмечали, что выглядела знаменитость жалко. Однако сомнительная сцена оказалась лишь частью шоу.