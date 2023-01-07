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Ларису в «Жестоком романсе» озвучила настоящая красавица: Гузеева ей не чета

7 января 2023 08:15
Ларису в «Жестоком романсе» озвучила настоящая красавица: Гузеева ей не чета

Актриса не смогла подарить свой голос бесприданнице.

Фильм «Жестокий романс» 1984 года стал успешным дебютом Ларисы Гузеевой в кино. Она сыграла свою тезку Ларису, которую мать пыталась выдать замуж за одного из перспективных женихов. Лента имела большой успех во многом благодаря прекрасным романсам, звучавшим в ней. А вот к игре Гузеевой нашлось немало претензий: одни критики считали, что актриса переигрывает в кадре, другие настаивали, что, напротив, до образа она не дотягивает. Но, несмотря на все упреки, лента принесла Ларисе популярность.

Ларису в «Жестоком романсе» озвучила настоящая красавица: Гузеева ей не чета

Лишь немногие знали, что озвучивать героиню Гузеевой не разрешили. За нее говорила красавица-блондинка Анна Каменкова. По всей вероятности, такая замена была связана с тем, что у Ларисы довольно низкий тембр голоса, который не вязался с обликом нежной бесприданницы.

До сих пор поклонники Каменковой уверены, что она могла бы эффектнее сыграть Огудалову на экране. Современные зрители знают актрису по ролям в таких проектах, как «Тест на беременность», «Метод Фрейда» и «Медиатор».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Солнечный ветер», 1982
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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