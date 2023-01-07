Ларису в «Жестоком романсе» озвучила настоящая красавица: Гузеева ей не чета

Фильм «Жестокий романс» 1984 года стал успешным дебютом Ларисы Гузеевой в кино. Она сыграла свою тезку Ларису, которую мать пыталась выдать замуж за одного из перспективных женихов. Лента имела большой успех во многом благодаря прекрасным романсам, звучавшим в ней. А вот к игре Гузеевой нашлось немало претензий: одни критики считали, что актриса переигрывает в кадре, другие настаивали, что, напротив, до образа она не дотягивает. Но, несмотря на все упреки, лента принесла Ларисе популярность.

Лишь немногие знали, что озвучивать героиню Гузеевой не разрешили. За нее говорила красавица-блондинка Анна Каменкова. По всей вероятности, такая замена была связана с тем, что у Ларисы довольно низкий тембр голоса, который не вязался с обликом нежной бесприданницы.

До сих пор поклонники Каменковой уверены, что она могла бы эффектнее сыграть Огудалову на экране. Современные зрители знают актрису по ролям в таких проектах, как «Тест на беременность», «Метод Фрейда» и «Медиатор».