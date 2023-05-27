Лариса Долина скрывала родню не просто так: красоте ее сестры можно только позавидовать

Певица Лариса Долина не так часто рассказывает о своих родственниках. Но как бы она ни скрывала кровные узы, правда все равно стала достоянием общественности.

Выяснилось, что у артистки есть именитая сестра, широко известная в творческих кругах. Речь идет об актрисе Ирине Апексимовой, которая стала популярной благодаря сериалу «День рождения Буржуя». Она приходится Долиной троюродной сестрой. Их матери были кузинами и выросли в одном городе, но впоследствии никогда не сообщали дочкам об их родственной связи.

Лишь спустя годы Долина и Апексимова узнали о том, что они сестры. Однако Лариса Александровна не спешила делиться с поклонниками этой новостью. Возможно, здесь замешана банальная зависть: певица не хотела, чтобы ее сравнивали с более молодой и красивой сестрой, которой повезло от природы.

В свои 57 лет Апексимова выглядит потрясающе. У нее стройное подтянутое тело и моложавое лицо — такому «набору» позавидует любая. На ее фоне 67-летняя перекроенная Долина выглядит как карикатурная бабушка.