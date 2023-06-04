Лагеря и запретная любовь: история разрушенной жизни советской актрисы Зои Федоровой проберет вас до костей

Роман с военным атташе США Джексоном Тейтом стоил лауреатке двух Сталинских премий, звезде фильма «Подруги» Зое Федоровой свободы: ей дали 25 лет лагерей за шпионаж. Впрочем, это не первая подобная история в деле советской актрисы, жизнь которой окончится не менее трагически — выстрелом в затылок. Убийцу так и не нашли.

Молодая артистка была одной из немногих, кому удалось выйти из подвала ОГПУ. Остальных расстреляли по делу о шпионе Кирилле Прови — это британский военный, с которым Федорова была знакома. В 1945 году на приеме в американском посольстве она познакомилась с военным атташе Джексоном Тейтом. И влюбилась. По другой версии, актриса увлеклась «разработкой» американца. Федорова забеременела и спешно вышла замуж за коллегу из оркестра, с которым часто выступала.

Через полтора года артистку отправили по этапу за шпионаж. По слухам, дело возбудил глава МГБ Абакумов, чтобы собрать компромат на Берию. Также говорили, что это месть самого Берии за отвергнутые ухаживания. Актриса вернулась из лагерей через 8 лет, она воссоединилась с дочерью и вернулась в кино (Горпина Дормидонтовна в «Свадьбе в Малиновке»).

10 декабря 1981 года Федорову убил неизвестный выстрелом в затылок из немецкого пистолета Sauer. Кто это мог быть, несмотря на десятки томов дела и 4 000 опрошенных свидетелей, до сих пор неизвестно.