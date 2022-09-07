Квартира в столице на руке: Киркоров похвалился подарком близкого человека

Скрываться от журналистов не в стиле Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной эстрады побывал на премьере фильма «Ирония судьбы в Голливуде» и тут же стал главным объектов всеобщего внимания.

Музыкант охотно позировал перед камерами и давал интервью. Особенно артисту нравились вопросы, которые касались предметов его гардероба и аксессуаров. Об одном из них экс-супруг Аллы Пугачевой рассказал подробно.

Певец снял со своего запястья часы, которые можно было бы легко обменять на квартиру в столице. Все потому, что их стоимость составляет более восьми миллионов рублей.

Оказалось, что эту эксклюзивную вещь артисту подарил некий близкий человек, имя которого он раскрывать не стал. Зато Киркоров охотно похвастался тем, что на задней крышке часов имеется гравировка в виде герба России. Как сообщает издание «Комсомольская правда », такой аксессуар с корпусом из голубого титана можно приобрести исключительно за рубежом.