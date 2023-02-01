Квартира с ремонтом из 80-х: гляньте, как снимают новых «Папиных дочек» (видео)

Российский сериал «Папины дочки» когда-то был самым рейтинговым ситкомом на телевидении. Совсем недавно общественность взбудоражила новость — проект ждет скорый «перезапуск».

На этот раз отцом-одиночкой станет Вениамин, брошенный супругой на произвол судьбы с четырьмя девочками. «Кукушкой» на этот раз станет экс-дочка Даша Васнецова, визитной карточкой которой был черный юмор и готический стиль.

Недавно актриса Нонна Гришаева, сыгравшая в оригинальном сериале мать семейства, поделилась видео со съемочной площадки. Актриса показала своих новых многочисленных коллег, а также запечатлела, в каких павильонах ведется работа. Квартира главных героев сильно видоизменилась, ее ремонт передает атмосферу 80-х. Многим даже показалось, что это жилье Ворониных из другого известного сериала.

Пользователи Сети, выросшие на оригинальном ситкоме, не очень рады его «перезапуску»: «Ну почему Дашу сделали негативным персонажем? Надеюсь, они сделают так, чтобы Даша вернулась», «Голова закружилась от количества детей что ли». Видео со съемок Гришаева поделилась в своем Телеграм-канале.