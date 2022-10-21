Квартира Митяя из «Сватов» поразит простых россиян: зал размером с «двушку»

Николай Добрынин долгие годы вместе со своими родными жил в однокомнатной квартире. Но однажды он наткнулся на объявление о продаже трехкомнатной квартиры и решился на перемены в жизни. Теперь же артист захотел обновить свое жилье.

За новым интерьером знаменитость обратился в программу «Идеальный ремонт». Он признался, что его не устраивают интерьеры главной комнаты в доме, площадь которой составляет целых 67 квадратных метров. Артист не стал скрывать: он предпочитает классику и хотел бы видеть что-то подобное у себя в доме.

В итоге эксперты обновили зал Добрынина. Они разделили комнату на три зоны, поставив массивный диван и обеденный стол. При этом один из подоконников дизайнеры сделали «рабочим»: теперь на нем можно сидеть и читать. На окна же повесили сразу несколько штор из разных тканей, чтобы закрываться от солнечного света.

Прославленный артист остался в восторге от обновленной комнаты. Он признался, что всегда мечтал именно о таком пространстве в своей квартире, так что приглашенным экспертам удалось полностью удовлетворить все его потребности.