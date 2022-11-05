Кузя и Майкл бы не устояли: вот какой красоткой в молодости была Зоя Михайловна из «Универа»

Елена Валюшкина сыграла в сериале «Универ» коменданта общежития Зою Михайловну, но это далеко не единственная работа артистки.

В кино она дебютировала еще в 80-е, снявшись в фильмах «Не хочу быть взрослым» и «Пчелка».

Успех пришел к актрисе после главной роли в картине Марка Захарова «Формула любви». Тогда в эту белокурую красавицу влюбились миллионы мужчин.

Фильмография Валюшкиной насчитывает десятки кинолент, самые известные из которых – «Граница. Таежный роман», «Черная молния», «Метод Лавровой», «Горько», «Бабушка легкого поведения» и «Последний богатырь».

Стоит отметить, что в последние 20 лет Елена Валюшкина снимается куда чаще, чем в молодости. Валюшкина – хороший пример того, как с возрастом актеры могут быть куда более востребованными, чем в юные годы.