Кутил всю молодость, но стал долгожителем: в чем секрет Олега Стриженова

Олегу Стриженову уже исполнилось 94 года. Почти семь десятилетий назад он появился на экранах в фильме «Овод» и с тех пор закрепил за собой амплуа романтического героя. В жизни артиста все было иначе — он менял пассий как перчатки, пока не встретил ту самую.

Красавица Лионелла Скирда встретилась Стриженову, когда он был женат и растил маленькую дочь. Между актерами сразу пробежала искра, но оставить семью он не решился.

Когда артист все же развелся, Лионелла уже вышла замуж за Ивана Пырьева.

Воссоединение возлюбленных произошло лишь после смерти режиссера. Несмотря на множество избранниц, Стриженов так и не смог забыть свои чувства к Лионелле. Вдова сторонилась актера, но он ухаживал так долго и целеустремленно, что в итоге растопил сердце красавицы. Уже почти 50 лет они счастливы вместе. Именно это публика считает главным секретом долголетия актера: любовь подарила ему желание жить рядом с женой как можно дольше.