Курбаши из «Девятой роты» превратился в качка: ему позавидует даже Шварценеггер

Амаду Мамадаков родился в семье обычных сельских тружеников. Однако сильная тяга к творчеству привела его в знаменитую «Щепку». Артисту было недостаточно одного театрального образования, и он решил выучиться на режиссера.

Впрочем, широкому зрителю он известен благодаря съемкам в кино. Самой яркой его работой стала роль Курбаши в популярном боевике Федора Бондарчука «9 рота». Выразительная внешность и безусловный талант обеспечили актеру любовь публики, и он стал востребован среди режиссеров. Позже в его фильмографии появились драма «Монгол», комедия «Байкальские каникулы», а также историческая картина «Легенда о Коловрате».

Но сегодня красавец поражает не только своим артистизмом и харизмой. Амаду может похвастаться накачанной фигурой, которой позавидует даже Шварценеггер. Особенно сильно выделяются массивная шея и руки актера. А поклонницам остается лишь радоваться за супругу Мамадакова, ведь ей достался невероятно привлекательный мужчина.