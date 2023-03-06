Кумиром миллионов ей не стать: гляньте, какой выросла внучка Одри Хепберн

Легендарная кинодива «золотого Голливуда» Одри Хепберн до сих пор считается воплощением женственности и элегантности. К сожалению, актриса не передала потомкам свою изящную красоту и грациозность. В этом можно удостовериться, глядя на фото ее внучки.

Эмма Феррер появилась на свет через год после смерти именитой бабушки. Но ей, как и другим наследникам звезд, не удалось избежать сравнений со своей легендарной родственницей. По словам поклонников артистки, Эмма сильно проигрывает на фоне Одри Хепберн. Она обладает довольно простой и заурядной внешностью, а на некоторых снимках внучка актрисы вообще похожа на парня. Кажется, изысканный стиль бабушки совсем не вдохновляет Эмму. Многие уверены, что ей вряд ли удастся затмить Одри и стать кумиром миллионов.

Впрочем, это не мешает ей строить успешную карьеру в кино и модельном бизнесе. Феррер появлялась на обложке журнала Harper’s Bazaar и снималась в фильмах. Кроме того, она занимается живописью и часто делится своими работами в соцсетях.