Таким не помнят: фото молодого Винокура с легендарным артистом всколыхнуло Сеть

Юморист трогательно обратился к Муслиму Магомаеву в важный день.

Всегда задорный юморист Владимир Винокур явил себя с неожиданной стороны. Правда, повод этот оказался достаточно печальным. Комик почтил память Муслима Магомаева трогательным фото и подписью.

Смерть Магомаева стала большим ударом для всех его друзей и коллег. Некоторые из них до сих пор не могут смириться с потерей, а другие из года в год вспоминают прославленного артиста только добрыми словами.

Винокур в этом случае исключением не стал и обнародовал совместное фото с вокалистом, узнать на котором самого Владимира непросто: черты лица с того момента у артиста успели измениться, а щербинка между зубов и вовсе исчезла.

В комментариях поспешили отметить, насколько этот снимок ценен для них.

«Мои кумиры», «Как же это было прекрасно», «Владимир, это чудесный снимок, очень греет душу», — писали ему.

Фото: социальные сети Владимира Винокура