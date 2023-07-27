Культовый фильм Луи де Фюнеса на родине ненавидели по странной причине: от правды волосы дыбом

Луи де Фюнес известен большинству зрителей по роли культового жандарма Крюшо из серии фильмов Жана Жиро. Но даже не все поклонники кинокомедии знают, что вдохновило режиссера на ее создание и к чему это привело.

Однажды Жан Жиро решил отдохнуть в курортном городке Сен-Тропе на побережье Франции. Однако по приезде у него украли портативную пишущую машинку. Режиссер обратился к местным жандармам, но каково же было его удивление, когда он увидел свою вещь у стражей порядка. Один из сотрудников как ни в чем не бывало что-то печатал на краденой машинке.

Жандарм, естественно, не принял заявление у Жиро и отправил его восвояси. В отместку режиссер снял комедийный фильм о местных стражах порядка, выставив их придурковатыми персонажами.

После выхода первой части Сен-Тропе стал мегапопулярным туристическим городком. Сюда слетались туристы со всего мира, что, впрочем, сильно злило местных жителей.

Горожане возненавидели фильм по двум причинам. Во-первых, режиссер выставил их жандармов недотепами, а во-вторых, превратил Сен-Тропе в место наплыва иноземцев.