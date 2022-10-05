Культовой фразы кота Матроскина из «Простоквашино» могло не быть: причина удивит

Мультфильм «Зима в Простоквашино» смело можно назвать легендарным. Проект вышел на экраны в далеком 1984 году и за это время нисколько не утратил своей популярности. Секрет его успеха кроется в тонком юморе и остроумии главных героев.

Многие фразы стали культовыми и ушли в народ. Однако далеко не все зрители знают, что слова персонажей мультфильма подвергались жесткой цензуре и видоизменялись до тех пор, пока не получали одобрение членов худсовета.

Например, цензоры вынудили кота Матроскина смягчить свою фразу про то, что в конце 20 века негоже иметь в доме одну пару валенок на двоих. Изначально герой должен был выразиться куда более жестко.

«На дворе социализм построили, а у нас одна пара валенок на всех, как при гнилом царизме», — говорил Матроскин.

Вероятнее всего, без этих изменений фразу бы попросту исключили из ленты.

Досталось от худсовета и псу Шарику. Его слова о том, что мясо следует покупать не на рынке, а в магазине, потому что там костей больше, также хотели убрать из мультфильма, но впоследствии передумали.