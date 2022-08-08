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Кудрявцева ошеломила методами воспитания трехлетней дочери (видео)

8 августа 2022 14:40
Кудрявцева ошеломила методами воспитания трехлетней дочери (видео)

Звезда экрана заботится о своей наследнице.

Лера Кудрявцева удивила поклонников своим отношением к дочери. Как оказалось, телеведущая уже заставляет трехлетнюю Марию делать уборку.

Последние несколько дней артистка в компании близких проводит в отпуске. Кудрявцева и Мария наслаждаются водами Черного моря. Однако отдых — не повод для телеведущей не воспитывать свою наследницу, которая 9 августа отмечает 4-летие.

В социальных сетях знаменитость поделилась серией видео, в которых Маша делает уборку на балконе их номера. Девочка старательно моет большой щеткой перила и пол, напевая себе под нос песенку. Кудрявцева же старается не мешать ребенку и хвалит ее за проделанную работу.

При этом телеведущая не только показывает наследнице важность труда, но и при любой возможности рассказывает ей что-то новое. Например, артистка учит дочь ориентироваться в лесу: в свои три года Маша уже умеет определять по деревьям стороны света.

Подписчики не оставили без внимания публикацию Кудрявцевой. Многие похвалили знаменитость за ее методы воспитания. По их мнению, из Маши обязательно вырастет прекрасная девушка, которая всегда сможет позаботиться о себе и близких.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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