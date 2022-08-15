Кудрявцева молчать не стала: правда о «разводе» с молодым мужем вышла наружу

Вот уже пару месяцев обсуждаются слухи о разводе Леры Кудрявцевой с молодым мужем Игорем Макаровым. Фолловеры телеведущей обратили внимание, что в ее соцсетях больше не появляются совместные снимки или видео с хоккеистом. Отдыхать она тоже предпочитает без супруга. Сплетни только усилились после того, как в начале августа день рождения их общей дочки Маши прошел без Макарова. Кудрявцева устроила для девочки праздник на отдыхе в Болгарии, но спортсмен не прилетел на мероприятие.

Сообщения о предполагаемом разводе накалились настолько, что их не стала игнорировать и сама Кудрявцева. В своем Telegram-канале она резко опровергла все слухи.

«Придумывают новости из ничего», — заявила Лера.

Телеведущая пообещала сразу сообщить поклонникам, если перемены в ее личной жизни вдруг приведут к разводу. Даже факт встречи с Екатериной Гордон она назвала дружеским общением. Хотя внимательные комментаторы припомнили, что Гордон специализируется именно на звездных разводах.