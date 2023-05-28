Кудри до плеч: фото молодого Дмитрия Нагиева взбудоражило народ

Дмитрия Нагиева, как и Джейсона Стэйтема, невозможно представить без «коронной» лысины. Сегодня мало кто вспомнит, что когда-то у шоумена были длинные кудрявые волосы.

Уже в начале своей головокружительной карьеры Нагиев выглядел как мачо. Он носил темные очки, подчеркивал свою сексуальность смелой одеждой и стильными образами. А длинные вьющиеся волосы до плеч придавали Нагиеву особый шарм. Поклонницы шоумена были удивлены, увидев кумира с шевелюрой на голове. По их словам, артист выглядел отлично, но до эталона не дотягивал.

С годами от его локонов ничего не осталось, и это пошло Дмитрию только на пользу.

Лысина стала визитной карточкой Нагиева и даже укрепила его статус секс-символа. Его образ стал более мужественным и брутальным. Сегодня артисту 56 лет, и он по-прежнему сводит с ума поклонниц. Эффектная внешность Дмитрия — результат смешения разных кровей. В роду у Нагиева были русские, немцы, латыши и азербайджанцы. А вот подтянутое тело — заслуга самого артиста. Он с детства занимается спортом и до сих пор регулярно тренируется.