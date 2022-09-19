Куда пропала Тула из «Моей большой греческой свадьбы»: судьба как у Золушки

Звезда главного фильма о греках так и не нашла признания в самой Греции.

Актрису Ниу Вардалос весь мир узнал после фильма «Моя большая греческая свадьба», благодаря которому девушка, подобно Золушке, в одночасье превратилась в звезду из неизвестной и бедной актрисы.

Картину, которая во всем мире стала практически манифестом греческой культуры, в самой Греции раскритиковали за стереотипы и штампы, которыми Вардалос наполнила сценарий фильма. Но, несмотря на это, она взялась за продолжение, а также сняла собственную ленту под названием «Мое большое греческое лето». Но и этот фильм на родине ее предков не получил заметного признания.

В итоге в 2016 году Ниа ушла из кино, посвятив себя личной жизни. Сейчас она воспитывает приемную дочь Иларию, которую с бывшим мужем Иэном Гомесом взяла в семью еще в годовалом возрасте. А зрители еще не раз будут пересматривать историю «греческой Золушки» Тулы и так же, как и она, верить в чудо.