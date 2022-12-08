Куда пропал Завулон из «Ночного дозора»: оказывается, его «переманили»
Несколько лет назад артист окончательно определился со своей карьерой.
Виктор Вержбицкий прославился десятками ярких ролей. Зрители помнят его как Завулона из «Ночного дозора», Лукана из «Турецкого гамбита» или, например, Векшина из мини-сериала «Диверсант». При этом многие отмечают, что в последние годы артист все реже появляется в фильмах или сериалах.
Дело в том, что долгие годы Вержбицкий не мог определиться, что ему нравится больше — кино или театр. Он служил в труппе московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, но из-за постоянных предложений режиссеров не мог регулярно появляться на сцене. В итоге пропуски стали настолько частыми, что художественный руководитель театра даже решил исключить его из труппы.
Из-за этого артист решил пересмотреть свое отношение к работе. Он начал все реже соглашаться на новые проекты и сконцентрировался на игре в театре. Сегодня его можно увидеть на сцене московского Театра Наций, где он участвует в спектаклях «Дядя Ваня», «Игра», «Мастер и Маргарита» и других. И именно театр стал его основным местом работы, а фильмы и сериалы отошли на второй план.