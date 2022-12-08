Куда пропал Завулон из «Ночного дозора»: оказывается, его «переманили»

Виктор Вержбицкий прославился десятками ярких ролей. Зрители помнят его как Завулона из «Ночного дозора», Лукана из «Турецкого гамбита» или, например, Векшина из мини-сериала «Диверсант». При этом многие отмечают, что в последние годы артист все реже появляется в фильмах или сериалах.

Дело в том, что долгие годы Вержбицкий не мог определиться, что ему нравится больше — кино или театр. Он служил в труппе московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, но из-за постоянных предложений режиссеров не мог регулярно появляться на сцене. В итоге пропуски стали настолько частыми, что художественный руководитель театра даже решил исключить его из труппы.

Из-за этого артист решил пересмотреть свое отношение к работе. Он начал все реже соглашаться на новые проекты и сконцентрировался на игре в театре. Сегодня его можно увидеть на сцене московского Театра Наций, где он участвует в спектаклях «Дядя Ваня», «Игра», «Мастер и Маргарита» и других. И именно театр стал его основным местом работы, а фильмы и сериалы отошли на второй план.