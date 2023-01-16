Куда пропал самый большой певец России: его трагедия пробирает до мурашек

Сергей Крылов прославился в начале 90-х: его хит «Девочка моя» пела практически вся страна. Популярный артист, известный и своим творчеством, и внешним видом, завоевывал хит-парады и занимался продюсированием, но в 2004 году неожиданно пропал со сцены.

Как оказалось, в то время в его жизни случилась трагедия: злоумышленники прокрались в дом его матери, убили ее и отчима Крылова. Потеря близких стала большим горем для музыканта, который заперся в своей квартире и оборвал все контакты с публикой и фанатами.

В течение нескольких лет Крылов не выпускал новые песни и не выступал с концертами, скорбя по родным. Однако несколько лет назад он решил, что творчество все же поможет ему пережить трагедию, поэтому постепенно начал возвращаться к работе. Теперь он изредка дает концерты, его можно увидеть в телешоу, однако былой популярности ему так и не удалось добиться.