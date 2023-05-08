Куда пропал голливудский красавчик Вэл Килмер: правда сбивает с ног

Он исчез с экранов не просто так.

Американский актер Вэл Килмер когда-то считался одним из самых талантливых артистов своего поколения. Благодаря яркому типажу и взрывному темпераменту ему давались сложные роли надломленных личностей. Так, в начале 90-х он сыграл рок-идола Джима Моррисона в драме «Дорз». Но что происходит с артистом сегодня?

После головокружительного взлета карьера Килмера пошла на спад. В нулевых он появлялся преимущественно в боевиках и фантастических лентах, которые тогда были в тренде. А о своем драматическом таланте Килмеру пришлось забыть.

Тогда об актере мало что слышали. Но в 2015 году поклонников Вэла ошарашила новость — их кумир серьезно болен. Килмеру поставили диагноз «рак гортани». Актер оказался бойцом и смог победить страшную болезнь, но химиотерапия дала свои побочные результаты: артист потерял голос. Позднее Килмер все-таки смог заговорить, но лишь с помощью специального аппарата.

Год назад вышел документальный фильм под названием «Вэл». Он представляет собой коллаж из роликов, снятых в разные периоды жизни Килмера. Для фанатов артиста выход картины стал настоящим праздником.