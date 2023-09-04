Куда глаза глядели: Богомолов променял эту красавицу на Мороз

Сейчас Константин Богомолов известен не только как актуальный театральный постановщик, но и супруг Ксении Собчак. До журналистки режиссер был женат на Дарье Мороз, с которой воспитал дочь Анну. Брак с актрисой был не только романтическим, но и творческим союзом: звезды часто работали вместе.

Но и до Мороз у Богомолова была своя муза, вдохновлявшая его на творчество. И эта молодая брюнетка оказалась настоящей красавицей.

Когда постановщик учился в ГИТИСе, он познакомился с сокурсницей Вероникой Пыховой. У них тут же завязался страстный роман, будущий театральный режиссер не стеснялся называть избранницу своей единственной любовью.

Однако затем у пары наступила черная полоса. Спустя несколько месяцев они расстались, причем наотрез отказывались говорить друг о друге. Сплетники судачили, что Богомолов попросту променял молодую красавицу на Дарью Мороз.

Тем не менее Пыхова тоже вскоре встретила другого мужчину. Сейчас актриса служит в театре «У Никитских ворот», состоит в браке и воспитывает сына.