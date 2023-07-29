Кучерявая сердцеедка: дочь звезды «Ищейки» уже играет в кино, а вы видели и не знали

Анна Банщикова известна большинству зрителей по детективному сериалу «Ищейка». Актрисе досталась главная роль следовательницы Александры Кушнир. Сезоны выходят вот уже несколько лет подряд, поэтому Банщикова практически прописалась на площадке.

Но в этом долгом рабочем процессе есть и положительные моменты. Так, постоянное пребывание актрисы на съемках обеспечило ее маленькой дочери Марии карьерный старт.

Однажды для роли грудного сына одной из героинь срочно понадобился ребенок. Чтобы не тратить время на поиски младенца, режиссер Дмитрий Брусникин распорядился так: у Анны есть дочь Маша, будем снимать ее.

Позднее девочка не раз появлялась в сериале, снова в образах мальчиков. Ее облачали в соответствующую одежду, а еще отстригали ее прекрасные локоны. Зрители видели дочь Банщиковой множество раз, но даже подумать не могли, что это девочка.

К слову, Маша растет настоящей красавицей. У нее очаровательные кудряшки, миловидное лицо и огромные ресницы.