Кто ввел моду на стрижку «под зимнюю вишню»: правда ужаснет любую россиянку

Короткие стрижки у женщин — это далеко не частое явление в советском кино. Пожалуй, самым ярким примером можно считать героиню Елены Сафоновой в «Зимней вишне». После премьеры фильма многие женщины побежали в салоны, чтобы повторить ее образ.

Однако мало кто знаком с историей создания этой прически, и правда разочарует многих. Изначально Сафонова вообще не планировала сниматься в «Зимней вишне». Главная роль предназначалась Наталье Андрейченко, но она отказалась сниматься в мелодраме. Режиссеру Игорю Масленникову пришлось искать другую актрису, и его выбор пал на Сафонову.

Артистка к этому моменту носила ту самую фирменную стрижку «под мальчика». По ее словам, она попала в руки к неопытному парикмахеру. Та обкромсала волосы Сафоновой, а когда спохватилась, то было уже поздно.

Впрочем, это непредвиденное преображение даже пошло на пользу. Актриса стала выглядеть моложе и свежее, что идеально подошло к ее кинообразу. В «Зимней вишне» Сафонова смотрелась очень органично и естественно.