Кто разрушил дружбу культовых гардемаринов? В это предательство сложно поверить

После выхода фильма «Гардемарины, вперед!» в 1987 году исполнители главных ролей Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов стали знаменитыми актерами, а еще настоящими друзьями. В интервью мужчины называли себя чуть ли не братьями. Но дружба культовых гардемаринов продержалась всего 10 лет. Их рассорили съемки для «Королевы Марго».

Жигунов, выступивший продюсером сериала, настоял на том, чтобы в нем снялся Харатьян. Дмитрий долго отказывался от очередного романтического образа в историческом проекте, но в итоге уступил другу. Но уже после съемок Сергей решил, что известных артистов в картине будут озвучивать совершенно другие люди.

Сначала шанса подарить свой голос персонажу лишили Евгению Добровольскую, затем Михаила Ефремова и Веру Сотникову. Последняя была так возмущена, что даже решила судиться с Жигуновым. Актер отобрал «голос» даже у своего друга Харатьяна — его озвучил Алексей Иващенко. По слухам, Дмитрий был возмущен хамским поведением Сергея и тем, что он хвалился, что сэкономил на гонорарах звездам, взяв на озвучку не столь известных актеров, пишет «Комсомольская правда ». И такое предательство Харатьян не простил.