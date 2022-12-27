Кто проиграл в битве купальников между Климовой и Дитковските: «Со вторичного рынка невест»

Случаи, когда звезды «выгуливают» похожие платья на одни и те же мероприятия случаются довольно редко, но сразу попадают в историю. А внимательные интернет-пользователи обратили внимание на другое совпадение: и Екатерина Климова, и Агния Дитковските оказались любительницами современных купальников. Обе актрисы примерили на себя оригинальную слитную модель нежно-голубого оттенка с белой окантовкой.

Климова в таком виде отдыхала с семьей на Бали, а Агния не стала уточнять, на каком курорте проводит время. Но комментаторы в Сети сошлись во мнении, что победивших в этой битве купальников нет, так как на обеих звездах он сидел ужасно.