Кто проиграл в битве купальников между Климовой и Дитковските: «Со вторичного рынка невест»
Актрисы продемонстрировали похожие образы.
Случаи, когда звезды «выгуливают» похожие платья на одни и те же мероприятия случаются довольно редко, но сразу попадают в историю. А внимательные интернет-пользователи обратили внимание на другое совпадение: и Екатерина Климова, и Агния Дитковските оказались любительницами современных купальников. Обе актрисы примерили на себя оригинальную слитную модель нежно-голубого оттенка с белой окантовкой.
Климова в таком виде отдыхала с семьей на Бали, а Агния не стала уточнять, на каком курорте проводит время. Но комментаторы в Сети сошлись во мнении, что победивших в этой битве купальников нет, так как на обеих звездах он сидел ужасно.
«Купальник смотрится просто чудовищно», «Это же надо так изуродовать фигуры красивых и стройных девушек», «Такой купальник изуродует кого угодно», «Зачем выкладывать такие снимки? Неужели они не видят, что купальник портит их фигуру», «Купальники напоминают детские боди, на женщинах смотрится отвратительно», «Обе будто со вторичного рынка невест», — отметили критики.