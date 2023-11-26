Кто получил все роли Чуриковой в «Ленкоме»: от ее фото многим станет не по себе

В театре «Ленком» провели собрание труппы перед началом очередного сезона. Коллективу представили новую артистку — Татьяну Васильеву, которую пригласил директор Марк Варшавер. Звезда картины «Самая обаятельная и привлекательная» получила роли Инны Чуриковой.

Марк Борисович сообщил, что Васильева давно мечтала войти в состав «Ленкома», но до сих пор это реализовать не получалось. Для начала Татьяна Григорьевна примет участие в трех постановках, в том числе сыграет сваху в «Женитьбе».

Такую преемницу артистка бы не одобрила.

Известно, что Инна Михайловна категорически не переносила даже имени Васильевой. Узнав, что Варшавер хочет пригласить ее в «Ленком», Чурикова закатила грандиозный скандал: она хотела оставаться единственной примой. Лишь после ухода звезды из жизни ее главная конкурентка смогла попасть в театр.