Кто настоящий отец Елены Сафоновой: правда вызовет у вас оторопь

Звезду «Зимней вишни» Елену Сафонову зрители знают и по «Принцессе на бобах», и по «Очам черным». Актриса снималась с Марчелло Мастроянни и успешно выступала за рубежом, однако мало кто знает, кем был ее отец.

Всеволод Сафонов — известный советский актер. Его прославила драма «Белорусский вокзал», где он исполнил роль советского журналиста Алексея Кирюшина. Снимаясь в этом фильме Андрея Смирнова, артист переживал личную драму — кризис в отношениях с супругой Валерией Кораблевой был настолько мощным, что дело шло к разводу. Актер принял решение уйти из семьи, и 14-летняя Елена осталась без отца.

Согласно одним данным, звездный родитель так переживал из-за разрыва, что начал злоупотреблять алкоголем. По другим — пагубную привычку артист приобрел гораздо раньше, и именно она послужила причиной развода. После его смерти Елена, на тот момент востребованная артистка с 30 ролями («Аккомпаниаторша», «Такси-блюз», «Где находится нофелет?»), жалела, что не успела признаться отцу в том, как сильно его любила.