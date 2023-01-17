Кто на самом деле подтолкнул Федора Бондарчука к молодой жене: правда повергнет в шок
Режиссер прислушался к словам близкого человека.
Федор Бондарчук обрел свое счастье рядом с актрисой Паулиной Андреевой. Звезды поженились в 2019 году — новость об этом произвела эффект разорвавшейся бомбы.
Многие винили молодую актрису в том, что она разрушила 25-летний брак режиссера со Светланой Бондарчук. Модель подарила киноделу двоих детей, к тому же пара считалась одной из самых ярких в отечественном шоу-бизнесе. Одним словом, ничего не предвещало развода, но избежать его супругам так и не удалось.
Вскоре выяснилось, что Бондарчук не имеет ничего против новой возлюбленной своего бывшего мужа. Более того, именно она подтолкнула Федора к Паулине.
Все случилось после того, как модель побывала на спектакле с участием Андреевой. Актриса очаровала Бондарчук своей красотой.
«Она на меня произвела смертельное впечатление. И я Феде об этом сказала», — приводит слова звезды портал Voice Mag.
Также экс-редактор журнала Hello! опровергла слухи о том, что рассталась с режиссером из-за его измены. Модель подчеркнула, что отношения кинодела с Паулиной Андреевой начались уже после их расставания.