Кто муж Айшварии Рай, устроивший ей самую дорогую свадьбу в мире (фото)

Айшвария Рай в 1994 году была признана самой красивой девушкой мира, став победительницей в конкурсе «Мисс Вселенная». Миллионы поклонников со всего мира признавались модели в любви, но она нашла свое счастье с соотечественником.

Избранником звезды подиума стал актер Абхишек Баччан, с которым она познакомилась на съемках фильма «Байкеры 2: Настоящие чувства». В течение года развивался бурный роман знаменитостей, за которым следили все местные таблоиды, ведь Абхишек уже тогда был одной из главных звезд страны. Влюбленных неоднократно признавали самой красивой парой, а весной 2007 года состоялась их свадьба.

Церемония проходила три дня и стала самой дорогой во всем мире. Молодожены с шиком провели свадьбу, которую до сих пор вспоминают их многочисленные поклонники, а невесты мечтают повторить.

После же и Айшвария, и ее супруг занялись собственной карьерой. Артист продолжает сниматься и давно признан живой легендой местного кино, а в 2011 году у пары родилась дочь Аарадхия.