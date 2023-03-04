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Кто из них кто: вы запутаетесь, увидев фото Орнеллы Мути и ее дочки

4 марта 2023 17:30
Кто из них кто: вы запутаетесь, увидев фото Орнеллы Мути и ее дочки

Знаменитости поражают поклонников своей красотой.

Орнелла Мути впервые стала матерью в 19 лет, когда на свет появилась ее дочь Найке Ривелли. Наследница знаменитости пошла по стопам матери и решила посвятить свою жизнь творчеству.

За годы карьеры Найке снялась в 25 фильма и даже сыграла вместе с матерью в «Графе Монте-Кристо». Помимо этого, 48-летняя Ривелли занимается музыкой и благотворительностью, выступая за права животных.

Кто из них кто: вы запутаетесь, увидев фото Орнеллы Мути и ее дочки

О своей жизни дочь Мути рассказывает в социальных сетях. Она делится не только своими фотографиями, но и совместными кадрами с матерью, которые неизменно привлекают внимание подписчиков. Как уверены фанаты, Найки и Орнелла совсем не похожи на мать и дочь, а выглядят как сестры. И причина этого кроется не только в невероятной схожести женщин, но и в молодости легенды итальянского кино.

«Потрясающее сходство», «Как подруги они», — пишут пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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