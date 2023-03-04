Кто из них кто: вы запутаетесь, увидев фото Орнеллы Мути и ее дочки

Орнелла Мути впервые стала матерью в 19 лет, когда на свет появилась ее дочь Найке Ривелли. Наследница знаменитости пошла по стопам матери и решила посвятить свою жизнь творчеству.

За годы карьеры Найке снялась в 25 фильма и даже сыграла вместе с матерью в «Графе Монте-Кристо». Помимо этого, 48-летняя Ривелли занимается музыкой и благотворительностью, выступая за права животных.

О своей жизни дочь Мути рассказывает в социальных сетях. Она делится не только своими фотографиями, но и совместными кадрами с матерью, которые неизменно привлекают внимание подписчиков. Как уверены фанаты, Найки и Орнелла совсем не похожи на мать и дочь, а выглядят как сестры. И причина этого кроется не только в невероятной схожести женщин, но и в молодости легенды итальянского кино.