Кто должен был стать Викой в «Моей прекрасной няне»: россияне были бы не против

Ситком «Моя прекрасная няня» впервые оказался на российских экранах осенью 2014 года и стал трамплином для карьеры Анастасии Заворотнюк. Даже спустя годы поклонники продолжают ассоциировать артистку именно с образом няни Вики. При этом изначально создатели сериала предполагали совсем другую звезду на главную роль.

Дело в том, что после кастинга продюсеры пригласили Нонну Гришаеву, которая в то время была уже известна на всю страну. Она снялась в комедии «День радио» и блистала на театральной сцене. Но актриса не смогла из-за своей занятости, поэтому создатели и обратили внимание на харизматичную Заворотнюк.

В итоге выбор оказался верным, и артистка своей талантливой игрой привлекла внимание публики к сериалу. При этом Гришаевой все же удалось сняться в «Моей прекрасной няне» — в нескольких сериях она воплотила образ сестры Вики Прутковской Нины. И, как отмечают внимательные поклонники, прекрасно справилась бы с ролью главной героини, если бы ей все же предоставилась такая возможность.