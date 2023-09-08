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Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли

8 сентября 2023 16:45
Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли

Жизнь совсем не учит звезду.

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус не обсуждал только ленивый. После съемок в фильме «Текст», изобилующем пикантными сценами, об актрисе поползли неприятные слухи. Неудивительно, что год спустя брак двух знаменитостей дал трещину.

Резидент Comedy Club недолго зализывал раны. Вскоре комик нашел утешение в объятиях красотки Екатерины Ковальчук. Артистка известна по сериалам «Крепостная», «Гусар», «Беспринципные» и «Наследие». Многие судачат, что барышня невероятно похожа на бывшую супругу Харламова. Инсайдеры отмечают, что девушек роднит надменность и высокомерие. Сходство есть и во внешности.

Ковальчук — хрупкая и миловидная блондинка с детским лицом. Кажется, комика можно назвать любителем одного типажа. Поклонники предполагают, что отношения с новой пассией зашли так далеко, что пора ждать скорую свадьбу. Екатерину Ковальчук уже заметили в компании мамы ее избранника, что только подогревает слухи о женитьбе.

Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли
Фото: Legion-Media,Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com, Youtube/@katerinakovalchuk1793
Алла Новикова
Алла Новикова
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