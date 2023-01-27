Ксерокопировали: гляньте, каким красавчиком стал сын Гвинет Пэлтроу (фото)

Гвинет Пэлтроу не только одна из самых ярких звезд Голливуда, но и мать двоих детей. В браке с музыкантом Крисом Мартином она родила дочь Эппл и сына Мозеса.

И если наследница артистки привлекает внимание широкой общественности скандальными выходками, то ее младший брат — очаровательной внешностью. Пэлтроу близка со своими детьми и часто выходит с ними в свет. Во время одной из совместных прогулок с Мозесом актриса попала в объектив папарацци.

Впоследствии кадры утекли в Сеть, и интернет-пользователи принялись охотно обсуждать, каким красавчиком вырос 16-летний сын знаменитости. Многие отметили невероятное сходство наследника с его звездной матерью, с которой его словно ксерокопировали.

Впрочем, есть между ними и весьма заметное различие. Мозес уже стал на голову выше матери, что вне всяких сомнений делает его еще более мужественным и привлекательным.