Крутой поворот в судьбе Чижикова из «Приключений Электроника»: почему о нем не слышали 40 лет

Премьера детского фильма «Приключения Электроника» сделала звездами не только исполнителей главных ролей, братьев Торсуевых. Известность обрушилась даже на Женю Лившица, который сыграл в ленте Чижикова. Именно его фамилию постоянно путала героиня Оксаны Фандеры, называя мальчика Рыжиковым. Это объяснялось ярким цветом волос мальчика и россыпью веснушек на его лице.

После выхода картины на экраны Лившиц снялся еще в комедии «4:0 в пользу Танечки». Взрослые коллеги-актеры не сомневались, что 13-летний подросток свяжет жизнь с кино, но он даже не думал об этом. С самого детства Евгений собирался стать музыкантом. Он окончил музыкальную школу, а затем и консерваторию. В 1990-е классическая музыка переживала в России не лучшие времена, и Лившицу поступило предложение переехать за рубеж, чтобы войти в состав Дюссельдорфского симфонического оркестра.

В Германии Евгений встретил будущую жену и решил не возвращаться на родину. Этот крутой поворот в судьбе и привел к тому, что об актере не слышали 40 лет. Сейчас Лившицу 53 года, он продолжает трудиться в том же оркестре и изредка приезжает в Москву.