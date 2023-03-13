Крутому Уокеру 83 года: вы будете разочарованы, увидев его сегодня (фото)

Чак Норрис сумел стать настоящей легендой. На его счету десятки культовых фильмов, но известен он не только как актер, но и как мастер боевых искусств. Именно ему одному из первых среди американцев удалось стать обладателем черного пояса восьмой степени по тхэквондо.

Однако исполнитель главной роли в сериале «Крутой Уокер» уже не тот. Кумир миллионов отметил свой 83-й день рождения, и если раньше поклонникам казалось, что годы не властны над звездой экрана, то теперь все изменилось.

Норрис ведет социальные сети, где делится своими фотографиями. Вот только с недавних пор его публикации перестали радовать фанатов. Многие из них отмечают, что всего за пару месяцев секс-символ заметно сдал. От его накачанного тела не осталось и следа — актер заметно запустил себя и обзавелся пузиком, чего от него уж точно не ожидали.