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Киноафиша Статьи Крутому Уокеру 83 года: вы будете разочарованы, увидев его сегодня (фото)

Крутому Уокеру 83 года: вы будете разочарованы, увидев его сегодня (фото)

13 марта 2023 16:30
Крутому Уокеру 83 года: вы будете разочарованы, увидев его сегодня (фото)

Актер запустил себя.

Чак Норрис сумел стать настоящей легендой. На его счету десятки культовых фильмов, но известен он не только как актер, но и как мастер боевых искусств. Именно ему одному из первых среди американцев удалось стать обладателем черного пояса восьмой степени по тхэквондо.

Однако исполнитель главной роли в сериале «Крутой Уокер» уже не тот. Кумир миллионов отметил свой 83-й день рождения, и если раньше поклонникам казалось, что годы не властны над звездой экрана, то теперь все изменилось.

Крутому Уокеру 83 года: вы будете разочарованы, увидев его сегодня (фото)

Норрис ведет социальные сети, где делится своими фотографиями. Вот только с недавних пор его публикации перестали радовать фанатов. Многие из них отмечают, что всего за пару месяцев секс-символ заметно сдал. От его накачанного тела не осталось и следа — актер заметно запустил себя и обзавелся пузиком, чего от него уж точно не ожидали.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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