Кровь не водица: сын Дуняши из «Жизни Клима Самгина» стал кумиром миллионов

Картина «Жизнь Клима Самгина» прославила Любовь Руденко на весь СССР. Актриса блистательно исполнила роль Дуняши Стрешневой. Зрители были очарованы ее утонченной красотой и бездонными глазами. Свои роскошные внешние данные Руденко передала сыну Анатолию.

Наследник Любови Николаевны пошел по стопам матери и тоже стал актером. Он известен по многим сериалам, среди которых «Две судьбы 2», «Бедная Настя», «Вчера закончилась война». Анатолий стал любимцем миллионов женщин. И это неудивительно, ведь у актера потрясающая внешность: светлые волосы, голубые глаза, приятные черты лица. Поклонницы Руденко отмечают, что он унаследовал все лучшее от матери.

Звезда отечественных сериалов известен как примерный семьянин и не дает поводов для слухов и сплетен. Он давно женат на своей коллеге Елене Дудиной. Будущие супруги познакомились на съемках драмы «Вчера закончилась война». Руденко и Дудина заключили брак в 2012 году, сегодня звездная пара воспитывает дочь Милену.