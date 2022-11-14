Кровь не бутафорская: появление Максаковой на сцене обернулось трагедией

Людмила Максакова отдала театру имени Вахтангова более 60 лет своей жизни. Она до сих пор выходит на сцену в спектаклях в свои 82 года. А более молодые коллеги восхищаются не только ее талантом и упорством, но и тем, на какие жертвы она готова пойти ради работы. Как оказалось, одно из появлений Максаковой на сцене обернулось настоящей трагедией.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов вспомнил о ЧП, которое случилось на репетиции его спектакля. По задумке режиссера, артистка должна была потянуть за салфетку стоящий на высоком комоде тяжелый подсвечник, который эффектно бы упал на пол. Постановщик даже задумался над тем, что, если бы от огня загорелся накладной шиньон в прическе Людмилы, это было бы еще зрелищнее. Но такой риск он не решился предложить звезде.

Вместо этого на репетиции подсвечник опрокинулся прямо на актрису. Тяжелый предмет перебил переносицу, из которой начала сочиться кровь. Пока остальные актеры и сам Грымов были в шоке от происходящего, Максакова как ни в чем не бывало продолжала играть. Позже она призналась, что просто не слышала команду об окончании сцены.