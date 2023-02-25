Кровь из глаз: одежда красотки с показа Миланской недели моды вызывает массу вопросов (фото)

Дизайнер Diesel Гленн Мартенс взорвал фэшен-мир на Неделе моды в Милане. Показ коллекции, которая, по его словам, посвящена свободе, раскрепощенности и экспериментам, начался с шоу 200 000 коробок с пикантной начинкой. Презервативы были лишь началом: на подиуме одна за другой появлялись манекенщицы в потертых джинсах, куртках, будто сотканных из лохмотьев, рваных платьях и топах.

Особенно удивила модель Джиневра Мавилла. Девушка демонстрировала один из луков от бельгийского дизайнера. Розовый кроп-топ из блестящей ткани с длинными рукавами и разрезом на рукаве открывает живот и конфликтует с длинной джинсовой юбкой в пол, сшитой будто бы из старых джинсов в стиле семидесятых (на это указывают два шва спереди).

Дополняла образ крошечная розовая сумочка и огромный серебристый пояс с фирменным логотипом. В соцсетях девушки под многочисленными публикациями с показа подписчиков больше впечатлила сама Мавилла, нежели ее наряд.